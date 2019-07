Am Mittwoch, 10. Juli, lädt der Grünen-Kreisverband Bamberg-Land zum Schnuppertreffen in Baunach ein. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, mit den Grünen über die lokale Umsetzbarkeit von Weltoffenheit, Solidarität und Klimaschutz vor Ort zu diskutieren. "Dafür bietet sich die entspannte Atmosphäre eines Stammtisches gut an", teilen die Veranstalter mit. Beginn ist um 20 Uhr im "La Spezia" im Bürgerhaus, Überkumstraße 17. red