Grüne laden zu Stammtischen

Am heutigen Mittwoch lädt der Grüne Ortsverband Breitengüßbach zum offenen Stammtisch um 18 Uhr in der Frankenstube, Am Sportplatz 18, in Breitengüßbach ein. Beim letzten Treffen fand die Gründung des Ortsverbandes statt. Nun soll in einer lockeren Atmosphäre darüber gesprochen werden, wie zukünftig ein positiver Einfluss auf die Gemeinde Breitengüßbach genommen werden kann. Und wie man vor Ort grüne Themen voranbringen kann.

Auch in Frensdorf treffen sich die Grünen heute zum Schnuppertreffen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gasthaus Brehm, Bamberger Straße 1. Themen sind unter anderem: Was kann grüne Politik in einer Kommune konkret bewirken? Wie kann gute Informationspolitik des Rathauses aussehen? Hierzu wird Bernd Fricke, Zweiter Bürgermeister von Stegaurach, Auskunft geben. Darüber hinaus ist Zeit und Raum für Diskussion und Anregungen zur Kommunalpolitik in Frensdorf. red