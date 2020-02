Weisendorf vor 14 Stunden

Poetry-Slam

Grüne laden zu Gedichten und Gesang

Die Grünen in Weisendorf laden unter dem Motto "Slammer und Grimmer" am Samstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr ins Gasthaus "Goldner Engel" in Weisendorf zum Poetry-Slam ein. Einlass ist ab 19 Uhr. Zu erl...