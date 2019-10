Grüne Kreuze als Mahnmal der Bauern

"Ist die Landwirtschaft in Deutschland noch gewünscht?" Diese Frage stellten die Verantwortlichen der Landwirtschaft und des Bayerischen Bauernverbandes aus den Kreisverbänden Coburg und Lichtenfels im Vorfeld des Kreiserntedankfest in in Isling. Sie machen auf die schwierige Situation der gesamten Landwirtschaft aufmerksam.

Vor wenigen Tagen wurde vom Bundesministerium für Landwirtschaft mit dem Bundesumweltministerium der sogenannte "Agrarpakt" verabschiedet. Seitdem geht auch bei den Landwirten in den Kreisverbänden Coburg und Lichtenfels die Angst um. Denn mit diesen Entscheidungen werde die Produktion auf den Äckern und in den Ställen in einem erheblichen Maße erschwert, nicht selten sogar künftig unmöglich gemacht. Neben den massiven Eingriffen in die Eigentumswerte des Bauernstandes könnten künftig viele Flächen wertlos werden und nicht mehr für ihren eigentlichen Zweck, die Nahrungsmittelproduktion, genutzt werden. Als Folge dessen müssten dann noch mehr Lebensmittel exportiert werden, ohne Rücksicht darauf, wie und wo deren Produktion erfolgt.

Deshalb sind auch in der heimischen Region Landwirte dazu übergegangen "Grüne Kreuze" aufzustellen. Sie sollen gleichsam ein stiller Protest und eine Mahnung gegen die steigende Auflagenflut, eine überzogene Bürokratie, Dumpingpreise für Essen, den ungebremsten Flächenverbrauch und in vielen Bereichen eine festzustellende unfaire Handelspolitik sein.

Diese Mahnzeichen sollen andererseits auch die Verbraucher zum Nachdenken anregen. Dies gilt auch im besonderen Maße für das diesjährige Kreiserntedankfest am kommenden Sonntag um 9.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptista in Isling, zu der sich die Landwirte und alle Gottesdienstbesucher um 9.30 Uhr zur Kirchenparade versammeln.

Bei einem Ortstermin im Vorfeld des Kreiserntedankfestes in Isling warf auch der BBV-Kreisobmann Michael Bienlein die Frage auf, ob es eigentlich noch erwünscht oder zeitgemäß sei, "Erntedank" abzuhalten. Gerade in der Öffentlichkeit werde kaum davon Notiz genommen, dass die Landwirte nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten und ihnen dennoch - und dies schon im zweiten Jahr - der erhoffte Ertrag auf den Feldern kaum mehr beschieden ist.

Nicht selten führen die klimatischen Bedingungen, insbesondere die Trockenheit, sogar dazu, dass die Saat nicht aufgeht und die Felder ein zweites Mal angesät werden müssen. Es gebe ja volle Regale und Lebensmittel in Hülle und Fülle und niemand müsse deshalb an den Schöpfer, der alles wachsen und gedeihen lässt, geschweige denn den Bauernstand, denken, fand BBV-Kreisobmann Michael Bienlein deutliche Worte. Wenn noch mehr Grundstücke für Naturschutzzwecke Verwendung finden, also aus der landwirtschaftlichen Produktion genommen werden, darauf wies der Geschäftsführer des Bayerischen Bayernverbandes von Lichtenfels, Hans- Jürgen Rebelein hin, dann nehme die landwirtschaftliche Erzeugung auf einem anderen Teil unserer Erde zu. Und es sei dahingestellt, unter welchen Rahmenbedingungen die Lebensmittelerzeugung dort erfolge. Hierzulande beachten Bauern die Grundsätze und halten sich an die Vorschriften, sodass dies der Verbraucher nachvollziehen könne.

Auch Kreisbäuerin Marion Warmuth wandte sich der Aktion "Grüne Kreuze" zu, die von allen als ein stiller Protest gesehen werden sollte, wie gegenwärtig selbst in der heimischen Region mit der Landwirtschaft umgegangen werde. Vielleicht gelinge es anlässlich des diesjährigen Kreiserntedankfestes, die Verbraucher ein klein wenig zum Nachdenken anzuregen.