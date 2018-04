Grüne informieren über Vollgeldreform

Immobilienblasen, Bankenkrisen, Rettungsschirme, Bad Banks: Begriffe, die einem seit 2008 in der Wirtschaftspresse fast täglich begegnen. Handelt es sich um isolierte Phänomene oder gibt es eine gemeinsame Ursache? Die "Monetative", eine gemeinnützige Geldreformbewegung, will im Sinne von Rolf Gocht jegliche Geldschöpfung durch Banken beenden. Sie fordert die Kontrolle auch von Buchgeld durch die Bundesbank. Geschäftsbanken sehen das anders und wehren sich gegen diese Kontrolle. Zu diesem nicht ganz einfachen Thema haben die Grünen im Landkreis Forchheim den Vorstand der "Monetative", Eberhard Gamm, zu einem Vortrag mit Diskussion eingeladen. Termin ist morgen um 19.30 Uhr im Restaurant "L'Osteria" am Paradeplatz in Forchheim. red