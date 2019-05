Grüne Info-Stände zur Europawahl

Bei Info-Ständen präsentieren sich die Grünen Bamberg-Land am Samstag, 4. Mai, in der Region und stellen ihr Programm zur Europawahl vor. Um 9 Uhr sind sie in Baunach bei der Brücke zum Rewe, ab 11 Uhr in Breitengüßbach gegenüber vom Edeka-Markt. red