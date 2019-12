Grüne in Oberaurach präsent

Die Partei Bündnis90/Die Grünen stellen die Tagesordnung für die Aufstellungsversammlung zur Wahlvorschlagsliste des neuen Grünen-Ortsverbandes Oberaurach vor. Beginn ist am Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr in der Kirchaicher Gaststätte Neundörfer. Zuerst wird die Sprecherin des Ortsverbandes, Anita Amend, die Teilnehmer begrüßen. Danach stellt der Sprecher des Ortsverbandes, Roland Baumann, die Ziele für eine ökologische und verantwortungsvolle Kommunalpolitik in Oberaurach vor. Es folgt eine Kurzvorstellung der Kandidaten. Danach wird über den Reihungsvorschlag auf der Liste sowie gegebenenfalls über Änderungsvorschläge aus der Versammlung abgestimmt. Danach werden Fotos für Gruppen- und Einzelporträts der Kandidaten gemacht. Die Wahlunterlagen werden ausgefertigt und die nächsten Termine verkündet, sowie ein Einblick in den Wahlwerbeprospekt gegeben, wodurch Wahlwerbeveranstaltungen gemeinsam geplant werden sollen. Zuletzt folgt freie Aussprache. red