Grüne haben gewählt

Die Bamberger Grünen (GAL) haben bei ihrer Mitgliederversammlung einstimmig neue Mitglieder in Vorstand und Beirat gewählt. Neues Vorstandsmitglied ist Tamara Pruchnow, die unter anderem frauen- und genderpolitische Sprecherin der Grünen-Jugend Bayern ist. "Auch in der Mutterpartei ist es mir wichtig, jungpolitische Themen zu setzen und dafür zu stehen, dass Frauenförderung weiterhin aktiv stattfindet", so Pruchnow in der Pressemitteilung.

Gemeinsam mit Jonas Glüsenkamp, Juliane Fuchs, Christian Hader und Peter Gack steht sie der GAL vor. Den Beirat komplettieren Lena Voit und Karin Einwag, die sich unter anderem in der Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald" engagiert. red