Grüne gründen Ortsverband

"Wir erleben eine erfreuliche Entwicklung als Gesamtpartei und auch vor Ort", erklärte Landtagsabgeordneter Tim Pargent (26) bei der Gründung des Ortsverbandes Kronach. Nach den letzten Landtagswahlen in Bayern seien bislang 130 neue Ortsverbände gegründet worden. Pargent: "Es tut sich richtig was."

An der Spitze des Ortsverbandes Kronach stehen gleichberechtigt eine Sprecherin und ein Sprecher. Als Sprecherin wurde Rosalie Heckel gewählt. Männlicher Sprecher ist Stadtrat Peter Witton, Schriftführerin Luisa Thron, Beisitzer Peter Müller.

Rosalie Heckel (28) hat in Nürnberg "Elementare Musikpädagogik" studiert und ist Mutter eines dreijährigen Sohnes. Sie ist an der Musikschule im Kreis Kronach in der musikalischen Früherziehung tätig. Politisch möchte sie sich stark im Austausch mit den heimischen Landwirten engagieren, eine Herzensangelegenheit für sie. Nur gemeinsam könne hier etwas bewegt werden. Auch Bildung und Kultur liegen ihr am Herzen. Sie will sich stark für einen Waldkindergarten in Trägerschaft der Stadt Kronach einsetzen.

Beruflicher Schwerpunkt von Peter Witton war die Anästhesie und Schmerzbehandlung, wo er noch immer engagiert ist. Ihm ist wichtig, dass im Landkreis gerade das Thema "Gesundheit im Alter" aufgenommen wird. Hospiz und Palliativversorgung sind ihm wichtige Bereiche: "Menschen am Lebensende sind für mich wesentliche Themen." Sehr engagiert ist Witton auch im Bereich der Umgestaltung der Stadt Kronach, damit hier Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gut miteinander leben können. Er will Barrierefreiheit zügig voranbringen. Seine Vision ist Kronach als "Fahrradtor zum Frankenwald". Hinsichtlich Natur und Umweltschutz will er, dass der Stadtrat alles unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten beschließt.

Am Donnerstag, 5. März, findet ab 19 Uhr im Grünen-Büro in Kronach (gegenüber der ehemaligen Synagoge) eine Kleidertauschparty statt. Was keinen Abnehmer findet, wird zur Kleiderspende weitergeleitet.

Am Sonntag, 26. April, wird es ab 9.30 Uhr im Grünen-Büro in Kronach ein Frühstück mit dem Thema "Hochschule in Kronach" geben.

Im April wird auch eine Veranstaltung zur Reparatur von Kinderkleidung abgehalten. Und im Mai wird gezeigt, wie ein Fahrrad repariert werden kann. Wer Fähigkeiten weitergeben kann, soll sich melden. rg