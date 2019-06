Grüne gründen Ortsverband in Theres

Einen vollen Terminkalender haben die Grünen im Landkreis Haßberge Anfang Juli. Im Mittelpunkt stehe dabei die Gründung eines neuen Ortsverbandes in der Gemeinde Theres, teilte die Partei am Dienstag mit.

Seit Sommer vergangenen Jahres verbuchten die Haßberg-Grünen nach eigenen Angaben etliche neue Mitglieder, die es ermöglichen, sich in den einzelnen Gemeinden des Landkreises breiter aufzustellen. So auch in der Gemeinde Theres, die in den letzten Monaten quasi "ergrünt" ist. Die Mitglieder aus Theres wollen sich nun in einem Ortsverband organisieren. Und dieser wird am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr im "Schafhof" in Obertheres gegründet.

Weitere Ortsverbände sind in Planung. So wird aller Voraussicht nach im Herbst in Oberaurach der dritte Grünen-Ortsverband im Landkreis Haßberge ins Leben gerufen.

Einen Schritt weiter sind bereits die Grünen in Knetzgau, die ihren Ortsverband schon seit einigen Jahren haben. Um verstärkt in die Kommunalwahlen im kommenden Jahr zu gehen, geben die Knetzgauer Grünen am Mittwoch, 3. Juli, ab 19 Uhr im Siedlerheim in Knetzgau Informationen für politisch und ökologisch Interessierte. Mit dabei ist an diesem Abend die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann.

Und noch einen Tag früher, am Dienstag, 2. Juli, besichtigen die Grünen-Mandatsträger aus dem Landkreis die Kläranlage in Aidhausen. Hintergrund ist die aktuelle Diskussion um den Klärschlamm und dessen Entsorgung in der Zukunft. red