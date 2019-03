Grüne freuen sich über "Etappensieg"

Das Bürgerbegehren "Keine Mastanlage bei Kairlindach" ist zulässig, der Entscheid findet am 26. Mai statt. Dies werten die Weisendorfer Grünen, die den Widerstand gegen die Anlage mit koordinieren, als Etappensieg. Nun gelte es , in den nächsten Wochen für den Erfolg der Initiative zu werben, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Die Grünen gehen davon aus, dass Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) bei einem Ausgang des Bürgerentscheids im Sinne der Antragsteller unverzüglich und ohne Wenn und Aber den Bürgerwillen umsetzt und alle nötigen Maßnahmen ergreift, um die geplante Mastanlage bei Kairlindach zu verhindern. Dies sei, so Gemeinderat Norbert Maier, allein schon dadurch möglich, dass die Gemeinde bei der Überarbeitung des Flächennutzungsplans keine rechtlichen Voraussetzungen dafür schafft, dass die Anlage gebaut werden kann.

Rinderhaltung zulässig?

Die Fläche, auf der Jürgen Schenk 480 Rinder in zwei Hallen halten will, ist laut rechtsgültigem Plan "Sonderfläche für Biogas". Befremdlich findet Grünen-Rätin Christiane Kolbet, dass auf dem Gelände der Biogasanlage bereits Rinderhaltung betrieben wird. Bürgermeister Süß habe im November 2018 einen 16-Jährigen Schüler, der eine Petition gegen die Mastanlage gestartet hatte, zu einem Ortstermin auf dem Gelände der Biogasanlage gebeten. Dem jungen Mann, dessen Mutter und Gemeinderat Norbert Maier sei dort ein "Musterstall" mit 32 Rindern vorgeführt worden, so Kolbet. Die Grünen wollen nun in einer Anfrage an das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erfahren, wie es um die Zulässigkeit der Rinderhaltung auf dem Gelände der Bioagasanlage bestellt ist, dies auch vor dem Hintergrund der aktuell grassierenden Blauzungenkrankheit. red