Grüne freuen sich über die Resonanz

Der vom Knetzgauer Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen nominierte Bürgermeisterkandidat Benjamin Schraven hat derzeit gut zu tun. Seit Anfang Januar läuft seine Vorstellungstour "Auf ein Bier mit dem neuen Bürgermeister", bei der sich der gebürtige Rheinländer sowie die Grünen-Bewerber um einen Gemeinderatssitz bereits unter anderem in Westheim, Oberschwappach und in Hainert den Bürgern vorgestellt haben. "Wir waren echt überrascht, wie gut unsere Veranstaltungen besucht sind. Das Interesse der Leute an unseren Themen und uns als Personen ist groß. Wir haben einen Nerv getroffen", meint Schraven laut einer Grünen-Mitteilung.

Deshalb plant der Ortsverband eine Zusatzveranstaltung in Knetzgau. Am Sonntag, 8. März, ab 10 Uhr findet im Siedlerheim in Knetzgau ein "Politischer Frühschoppen" mit den Kandidaten statt.

Neben dem Frühschoppen läuft die "reguläre" Vorstellungstour weiter. Der nächste Termin findet in Eschenau am Donnerstag, 5. März, ab 19 Uhr in der Gaststätte Löbl statt, wie die Grünen informierten. red