Grüne fordern Tarifreform

Die beiden Kreisräte Wolfgang Hirschmann und Manfred Bachmayer (Bündnis 90/Grüne) haben bei Landrat Alexander Tritthart (CSU) den Antrag gestellt, dass sich der Landkreis Erlangen-Höchstadt für eine grundlegende Tarifreform des Nahverkehrs im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) aussprechen soll. Das Ziel müsse ein Tarifsystem sein, erklärt Bachmayer in einer Pressemitteilung, das die Zahl der Tarifwaben verbundweit von mehreren Hundert auf maximal zehn große Tarifgebiete reduziert.

Ein Euro pro Tag

Zugleich sei ein attraktives Tarifsystem zu etablieren, schlägt Hirschmann vor, das sich für eine Jahreskarte - innerhalb eines Tarifgebiets - am Wert von einem Euro pro Tag orientiere. Die vorgeschlagenen Konzepte des VGN seien zu überdenken, da sie "deutlich zu kurz greifen". Das Tarifsystem des VGN sei von Anfang an viel zu kompliziert und unübersichtlich, betont Kreisrat Hirschmann in der Pressemitteilung des Kreisverbands weiter.

Das 365-Euro-Ticket nur für Jugendliche habe einen gewissen Effekt bei der Nutzung durch diese Gruppe, aber viel wichtiger sei es, die viel größere Gruppe der Berufstätigkeiten zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu bewegen. Außerdem sei der Werbeeffekt bei den Jugendlichen eher ins Gegenteil verkehrt. Diese müssten - sobald sie aus dem günstigen Preis herausfallen - plötzlich ein Vielfaches bezahlen.

Bisher keine Verbesserung

Durch die vom VGN vorgeschlagenen neuen Funktionen wie "Anschlussfahrschein-Rechner" und "Best-Price-Berechnung" werde das Problem des viel zu komplizierten und unübersichtlichen Tarifsystems nicht angegangen. Es werde lediglich, kritisiert Manfred Bachmayer, "verschleiert und verschlimmbessert". red