Grüne fordern Container für Kleingeräte

Die beiden grünen Kreisrätinnen Christiane Kolbet aus Weisendorf und Helga Kondert aus Eckental haben bei Landrat Alexander Tritthart (CSU) den Antrag gestellt, zusammen mit der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) und den Landkreisgemeinden für die Aufstellung von Containern zur kostenlosen Rücknahme von Elektrokleingeräten zu sorgen. Das geht aus einer Pressemitteilung des grünen Kreisverbands hervor.

Viele defekte Elektrokleingeräte landen nach wie vor im Restmüll, so die beiden Kreisrätinnen in der Begründung ihres Antrags, weil viele Landkreisbürger keine wohnortnahe Möglichkeit haben, Kleingeräte wie elektrische Zahnbürsten, Rasierer, Kaffeemaschinen, Toaster, Föne etc. zu entsorgen.

Wohnortnahe Rücknahme

Eine Diskussion in einer Facebook-Gruppe im Dezember 2018 habe gezeigt, berichtet Christiane Kolbet, dass viele die Entsorgung von Elektrokleingeräten im Restmüll aus Gründen der Bequemlichkeit gutheißen. Die Bürger empfänden es als Zumutung, Kleingeräte viele Kilometer weit bis zum nächsten Wertstoffhof zu bringen. Ein weiteres Problem sei, dass nicht jeder Wertstoffhof im Landkreis alle Elektrogeräte annehme.

Eine wohnortnahe Rücknahme, wie sie die Stadt Erlangen seit einigen Jahren bereits praktiziere, sei Christiane Kolbet zufolge auch für den Landkreis erstrebenswert. Die Stadt Erlangen stelle in Zusammenarbeit mit dem EAR kleine Container neben den Wertstoffinseln bereit. red