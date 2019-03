Grüne Farbe auf dem Opel

Ein Autofahrer teilte am Montag der Polizeiinspektion Haßfurt mit, dass sein Opel Vectra, den er in der Hauptstraße in Zeil in der Zeit von Sonntag, 23.50 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, abgestellt hatte, beschädigt worden sei. Der Heckbereich des Opels wurde von einem bisher unbekannten Täter mit grüner Farbe übergossen. Der 35-jährige Autofahrer hat nun einen Schaden von rund 150 Euro an seinem Fahrzeug.