Grüne Europaabgeordnete sprach in Haßfurt mit den Bürgern

Die Grünen sprachen in Haßfurt mit Passanten und der außenpolitischen Sprecherin im EU-Parlament.

Vor der Wahl zum Europaparlament präsentierten sich die Grünen des Kreisverbands Haßberge auf dem Haßfurter Marktplatz. Später traf, wie die Grünen mitteilten, der Europawahl-Bus aus Würzburg ein und brachte die außenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Barbara Lochbihler, mit. Sie stand Rede und Antwort. Dabei waren auch der Würzburger Landtagsabgeordnete Patrick Friedl und die beiden Bezirksvorsitzenden Simone Artz und Volker Goll.

Barbara Lochbihler antwortete, auf den Spagat zwischen einem starken Europa und der Sorge um zu viel Bürokratie angesprochen, entschieden: Klima- und Artenschutz, aber auch eine deutliche Rolle in der internationalen Politik bedürften noch mehr der Einheit Europas nach außen und innen. Da seien immer auch gesetzliche Regelung, Organisierung, also auch Bürokratie nötig. Stets müsse aber der bürokratische Aufwand am Ziel gemessen und hinterfragt werden, das sei der Spagat, den auch das Europäische Parlament und die Kommission zu leisten hätten, sagte sie.

Dazu passte die zweite Sorge, die Moderator Oliver Kunkel von einem Passanten zitierte: "Muss man in Brüssel bei aller europäischen Gestaltung nicht stets darauf achten, dass Kommunen und Regionen genügend Eigenständigkeit behalten?" Lochbihler zitierte das grüne Credo von der Subsidiarität, dass nämlich unbedingt das, was vor Ort geregelt werden könne, auch dort belassen werden müsse.

Ein Landwirt fragte die Abgeordnete nach dem Kern der Agrarwende, die die Grünen in den Mittelpunkt ihrer Programmatik für Europa stellten. Obwohl da nicht der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt, legte Lochbihler dar, dass die Subventionsverteilung der entscheidende Grund für die fatalen Folgen in der industriellen Landwirtschaft sei. Sie will die Subvention von qualitätvoller Bewirtschaftung. ft