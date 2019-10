Grüne denken über Wahl nach

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen entscheidet sich am morgigen Dienstag, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber für die Wahlen für die Ämter von Oberbürgermeister und Landrat aufgestellt werden - und wenn, wer diese Aufgabe übernehmen könnte. Dies geschieht in der diesjährigen Mitgliedsversammlung um 19 Uhr im Fränkischen Hof in Mainleus. Neben den jährlichen Formalien liegt der Schwerpunkt auf den Kommunalwahlen im kommenden Jahr.

Die Aufstellungsversammlung findet dann am Mittwoch, 27. November, ab 18.30 Uhr im Theater "Das Baumann" statt. Am Sonntag, 15. März 2020, werden in Bayern die Kreistage und Stadt- bzw. Gemeinderäte sowie die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister neu gewählt. Ihre Amtszeit beginnt dann am Freitag, 1. Mai. red