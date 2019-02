Grüne blicken auf Weisendorf 2030

Die Weisendorfer Grünen laden alle interessierten Bürger zur Vorstellung des Flächennutzungsplans "Weisendorf 2030" ein. Die Veranstaltung am Montag, 25. Februar, beginnt um 20 Uhr und findet im Gasthaus "Jägerhof" in der Auracher Bergstraße 2 in Weisendorf statt. Mit dabei ist MdL Christian Zwanziger, Sprecher für Landesentwicklung und Tourismus. red