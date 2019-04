Grüne beklagen den Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen im Landkreis

Das Thema Gesundheitsversorgung stand dieser Tage bei den Haßberge-Grünen im Vordergrund. Noch vor der öffentlichen Pflege-Diskussionsveranstaltung im Haßfurter Mehrgenerationenhaus besuchten grüne Kommunalpolitiker zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann und dem pflegepolitischen Sprecher der grünen Landtagsfraktion, Andreas Krahl, das Kreiskrankenhaus in Haßfurt, wie die Grünen mitteilten.

Wilfried Neubauer vom Vorstand des Kommunalunternehmens Haßberg-Kliniken stellte bei einem Rundgang die Situation des Kreiskrankenhauses dar. Hierbei wurde deutlich, dass der Haßberge-Kreis weit mehr als vergleichbare Landkreise leistet.

Manuela Rottmann berichtete, dass sich ein Nachbarlandkreis bereits komplett aus der Nahversorgung verabschiedet habe. Der Landkreis Bad Kis-singen habe keine Geburtshilfe mehr, sagte sie; dies trage angesichts der oft angespannten Situation werdender Eltern nicht zu deren Entspannung bei.

Auf Einladung der Knetzgauer Grünen waren Andreas Krahl und Manuela Rottmann dann zu Gast in Haßfurt, um mit Bürgern über das Thema Pflege zu sprechen. Moderator Peter Werner machte im Mehrgenerationenhaus vor rund 30 Gästen klar, dass es an diesem Abend um deren Fragen und Anliegen gehen solle. Werner ist Gemeinderat für die Grünen in Knetzgau und selbst pflegender Angehöriger.

Bereits im Oktober letzten Jahres haben die Grünen einige Pflegeeinrichtungen im Landkreis besucht, um Problemen in der Pflege auf die Spur zu kommen. Dabei wurde klar: Besonders im Landkreis Haßberge herrscht ein Notstand an Kurzzeitpflegeplätzen.

Eine Alternative zur häuslichen Pflege ist die stationäre Pflege. Der Eigenanteil für einen Platz im Pflegeheim kostet im Monat zwischen 2000 und 2500 Euro, hieß es bei der Diskussion. Einen entsprechenden Pflegesatz vorausgesetzt. Sonst könne es sehr teuer werden, erklärte die Leiterin eines Alten- und Pflegeheims in Haßfurt. Eine Frau aus der Runde fragte: "Wer kann das bezahlen?"

Manuela Rottmann zeigte sich bestürzt darüber, wie einfach es sich die Politik teilweise in Berlin bei diesem schwierigen Thema mache: "Gesundheitsminister Jens Spahn meint, dass Familien doch nur etwas mehr mithelfen müssen, und schon wäre das mit der häuslichen Pflege kein Problem", sagte sie. "Dabei verkennt er völlig die Realität pflegender Angehöriger, die immer wieder an ihre Belastungsgrenzen und oft auch darüber hinaus gehen, obwohl der Staat in der Verantwortung steht."

Alle Anwesenden waren sich einig darüber, dass der akute Personalmangel im Pflegebereich die größte Herausforderung sei. "Im Prinzip wechselt das gleiche Personal nur zwischen unseren Einrichtungen hin und her", bestätigten die Pflegeorganisationen. Auch hier sei die Politik am Zug. red