Grüne beanspruchen Amt des Zweiten Bürgermeisters

Die Bamberger Grünen gehen mit neuem Selbstbewusstsein und dem Anspruch in die neue Amtsperiode, als größte Fraktion im Stadtrat die Zukunft Bambergs wesentlich mitzugestalten. Um grüne Inhalte umzusetzen, so heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch, strebe man in der Verwaltung eine verantwortliche Position wie das zweite Bürgermeisteramt mit einer Referatsleitung an.

Die massiv gestärkte Fraktion - von acht auf zwölf Mandate - hat von den Wählern demnach einen Gestaltungsauftrag erhalten und sei bereit, "politische Verantwortung für unser aller Zukunft zu übernehmen, sowohl inhaltlich als auch personell. Dabei kommt uns als größter Fraktion innerhalb des Stadtrats die Führungsrolle zu".

Dabei habe der Politikstil der letzten Jahrzehnte ausgedient. Eine aktive Stadtgesellschaft brauche mehr Transparenz im Rathaus sowie vielfältige Beteiligungsformen. Ziel sei es, das verloren gegangene Vertrauen vieler Menschen in die Politik zurückgewinnen und den ökologisch-sozialen Umbau auf lokaler Ebene zu schaffen. Dabei seien längerfristige Bündnisse oder Kooperationen ebenso möglich wie wechselnde Mehrheiten. red