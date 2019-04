Gründungsfest der Feuerwehr Pommer

Die Feuerwehr Pommer blickt auf eine 125-jährige Vereinsgeschichte zurück. Dieses besondere Ereignis soll in einem würdigen Rahmen von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai, gebührend gefeiert werden. Los geht's am Freitag mit "Die Zwaa". Am Samstag gibt's dann zünftige Musik mit "Die Stadelhofner". Der Sonntag gestaltet sich wie folgt: 9 Uhr Treffpunkt am Festzelt, 9.15 Uhr Kirchenzug, 9.30 Uhr Festgottesdienst mit dem Posaunenchor, anschließend Frühschoppen mit den "Schwabachtalern" und Mittagstisch, 12.30 Uhr Ehrungen langjähriger Feuerwehrmitglieder des Marktes Igensdorf, 13 Uhr Aufstellung zum Festeinzug, 13.30 Uhr Beginn des Festeinzugs mit anschließendem Ausklang mit den "Schwabachtalern". red