Gründung eines Schüler-Blasorchesters

"Wir machen Musik" unter diesem Motto steht heute um 10 Uhr ein Informationsvormittag in der Turnhalle der Altenkunstadter Grundschule. Ziel ist es, im Schuljahr 2018/19 an der Grundschule von Altenkunstadt wieder ein Schüler-Blasorchester zu gründen. Alle interessierten Kinder und Jugendlichen sind mit ihren Eltern dazu eingeladen. In einem Instrumenten-Karussell besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Instrumente auch auszuprobieren. Ansprechpartner für dieses gemeinsame Projekt des Musikvereins Altenkunstadt und der Grundschule von Altenkunstadt sind Ausbilderin Stephanie Dittrich (Telefon 09572/6097786) und die Grundschulleitung (Telefon 09572/1404).