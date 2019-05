Die Seniorenbeauftragten des Marktes Wildflecken halten am Dienstag, 4. Juni, für alle interessierten Bürger ab dem 60. Lebensjahr eine Informationsveranstaltung mit dem Ziel einer möglichen Gründung und gegebenenfalls zum Aufbau einer kommunalen Seniorenvertretung ab. Beginn ist um 16.30 Uhr im Sportheim in Wildflecken. Wer einen Fahrdienst benötigt, kann sich mit Monika Kleinhenz-Béke in Verbindung setzen, Tel.: 09745/ 915 10. sek