Haßfurt vor 18 Stunden

Grün-weißes Herrenrad der Marke Cube geklaut

Ein beim Kinderspielplatz in der Rotkreuzstraße in Haßfurt unverschlossen abgestelltes grün-weißes Herrenrad der Marke Cube wurde in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmittag entwendet. Das Fahrrad ...