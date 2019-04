Grün-blaues Fahrrad der Marke Cube weg

Ein 16-Jähriger stellte am Dienstag zwischen 7.50 und 14.30 Uhr sein Fahrrad am Bahnhof hinter zwei Containern, mit einem Spiralschloss abgeschlossen, ab. Als er nachmittags zurückkam, war es weg. Bei dem Rad handelte es sich um ein grün-blaues Fahrrad der Marke Cube Aim mit einem Zeitwert von rund 100 Euro. Zeugen der Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.