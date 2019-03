Grub knöpft SV Bosporus Punkt ab

Sechs der acht angesetzten Partien gingen am Sonntag in der Kreisliga Coburg über die Bühne. Lediglich die Samstagspartie beim TV Eben (gegen SV Türkgücü Neustadt) und das Spiel beim SV Heilgersdorf (gegen VfB Einberg) fielen "ins Wasser". Aufgrund der Regenfälle und der weichen Plätze eine erfreuliche Quote. Nahezu unabhängig vom Wetter sind bekanntlich die Begegnungen auf dem Coburger Kunstrasenplatz, auf dem Primus SV Ketschendorf während der schlechten Jahreszeit seine Heimspiele absolviert.

Das Duell gegen "Angstgegner" TSV Heldritt hatten sich die Schuberth-Schützlinge allerdings etwas anders vorgestellt, denn lange Zeit lagen sie gegen den frech aufspielenden Aufsteiger sogar zurück, ehe "Knipser" Tolga Jungkunz mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 dem Spitzenreiter zumindest einen Punkt rettete. Allerdings wurde die Partie von einer schweren Verletzung eines Heldritters in der Schlussphase überschattet.

Mit dem gleichen Ergebnis trotze der andere Neuling, nämlich der TSVfB Krecktal, den Tabellendritten SV Großgarnstadt einen Punkt ab. Wer sich langsam, aber sicher sogar noch Hoffnungen auf einen Spitzenplatz in der höchsten Liga des Kreises machen darf, ist die Landesliga-Reserve des FC Coburg, die beim 5:3-Sieg im Stadtderby bei Aufsteiger Spvg Wüstenahorn nichts anbrennen ließ und den Rückstand nach oben dadurch weiter verkürzt hat. ct SV Ketschendorf - TSV Heldritt 1:1 (0:1)

Pünktlich zum Anpfiff setzte ein Regenschauer ein. Beide Mannschaften waren auf Torsicherung aus. Bei der ersten Chance für Ketschendorf sprangen nach einer Ecke gleich drei Ketschendorfer am Ball vorbei. Nach Zuspiel von Bauer brachte Siegel nicht mehr genügend Druck auf den Ball. Wie aus dem Nichts fiel das 1:0 für Heldritt: Nach einem langen Freistoß herrschte Verwirrung in der Ketschendorfer Abwehr und Joschka Fischer musste nur noch einschieben (33.). In der 45. Minute traf Ketschendorfs Spielertrainer Patrick Schuberth noch die Latte des Heldtritter Tores.

Zwei Minuten nach der Halbzeit erneut ein Lattentreffer durch Spielertrainer Schuberth per Fernschuss und nach 55 Minuten sah Florian Fischer vom TSV Heldritt nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Die Großchance zum Ausgleich hatte dann Bauer, der aber am Keeper der Gäste scheiterte. In der 70. Minute fiel dann doch der hochverdiente Ausgleich: Jungkunz traf nach Flanke von Bauer.

Heldritt schlug danach eine robustere Gangart ein, doch Ketschendorf blieb weiter am Drücker. TSV-Torwart Engel hielt einen gefährlichen Fernschuss von Mönch und die nächste Großchance vergab Jungkunz, der den Ball knapp neben das Tor setzte. Heldritt kam jetzt kaum noch über die Mittellinie, doch Ketschendorfer gelang der Siegtreffer nicht. Und dabei gab es Großchancen im Minutentakt. Bei einem schnellen Konter von Heldritt hatte Fabian Fischer das 1:2 auf dem Fuß, doch der Spielertrainer schoss neben das Tor. mm TSV Pfarrweisach - TSV Staffelstein 2:2 (2:0)

Mit einem Punkt kehrten die Fußballer des TSV Staffelstein von ihrem Spiel beim TSV Pfarrweisach zurück. Das 2:2 war aus Sicht der Gäste eher glücklich, denn das Team von Spielertrainer Daniel Ritzel kam nach einem 0:2-Rückstand beim Tabellensiebten erst in der Schlussminute zum allerdings verdienten Ausgleich.

Die erste Hälfte gehörte den Gastgebern, die mehr Durchschlagskraft nach vorn entwickelten und nach hinten nichts zuließen. In der 28. und 33. Minute sorgte ein Doppelschlag von Florian Pecht für die 2:0-Führung zur Pausenführung.

Sechs Minuten nach Wiederbeginn verkürzte Simon Fischer mit seinem 23. Saisontor auf 1:2. Danach drückten die Staffelsteiner auf den Ausgleich. Die Pfarrweisacher versuchten ihr Glück mit langen Bällen. In der Nachspielzeit sorgte Florian Zipfel für das verdiente 2:2. di Spvg Wüstenahorn - FC Coburg II 3:5 (2:2)

Lange Zeit sah es ganz und gar nicht nach einer Heimniederlage aus, denn die Platzherren hatten den deutlich besseren Start und lagen nach Toren von S. Steiner (6.) und 2:0 Sippel (16.) schnell mit 2:0 in Führung. Doch noch vor der Pause gelang den sich steigernden Gästen der Ausgleich: Erst traf Khalaf (36.) und nur vier Minuten später war Schoder zur Stelle und markierte den 2:2-Pausenstand.

Auch nach der Pause hatte der Neuling wieder mehr Offensivpower und kam durch D. Düsel in der 54. Minute zum 3:2. Doch die Führung hielt nicht lange, denn quasi vom Anstoß weg gelang den Gästen durch Guhling das 3:3. Den längeren Atem hatten dann die mit einige Routiniers aufgelaufene Coburger Reserve. Pleiner erzielte acht Minuten vor dem Ende das viel umjubelte 4:3 und "Oldie" David Reich machte kurz vor dem Ende den Deckel mit dem fünften FCC-Treffer drauf. Die tapfer kämpfenden Hausherren hätten einen Punkt verdient gehabt. ct TSV Grub am Forst - SV Bosporus Coburg 0:0

Auf dem schwer bespielbar, da sehr rutschigen Platz entwickelte sich ein Kampfspiel, das oft durch kleine Fouls unterbrochen wurde. Geschuldet war das auch dem etwas unsicher wirkendem Schiedsrichter, der die immer wieder aufkommende Hektik nicht zu unterbinden wusste. Die Gäste konnten über das komplette Spiel mehr Ballbesitz verzeichnen, sich aber nur in wenigen Szenen gefährlich nach vorne spielen, da die TSV-Defensiv sicher stand. Die Grüber hatten durch Konter in der Summe mehr und auch bessere Chancen als der Gast. Nennenswert waren beim SV eine Chance nach einem Eckball als man im Sechzehner bei einem wilden Gestocher mehrfach versuchte aufs Tor zu schießen, aber immer war mindestens ein Bein eines Abwehrspielers im Weg und so konnte die Szene gemeinschaftlich bereinigt werden.

Die beste Möglichkeit hatten die Gäste nach einer verunglückten Flanke von Schneider, die vom kurzen Pfosten zurück sprang und Wittmann der Ball beim Klärungsversuch über den Spann rutsche. Ein SVB-Stürmer wollte einschieben, aber Torwart Fuchs konnte den Ball im letzten Moment unter sich begraben. hüb TSVfB Krecktal - SV Großgarnstadt 1:1 (0:1)

Die Gäste hatten den besseren Start und kamen bereits in der 10. Minute durch Dominik Heghedus zur schnellen Führung. Im weiteren Verlauf Feldvorteile für die Gäste, die mit dem Wind im Rücken spielten. Doch nach Wiederbeginn bäumten sich die Platzherren vehement auf, was dann nach gut einer Stunde Spielzeit durch Maximilian Tranziska zum Ausgleich belohnt wurde. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff scheiterte Großgarnstadt mit einem Strafstoß am gut postierten Krecktaler Keeper. Danach hätten trotzalledem beide Teams die Partie noch entscheiden können. di Hinweis: Vom Spiel Coburg Locals gegen TSG Niederfüllbach (2:4) lag kein Spielbericht vor. ct