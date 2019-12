"Großzügiges" Abbiegen mit Folgen

Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag in Hofheim. Gegen 16.30 Uhr passierte das Malheur an der Einmündung der Kirchgasse in die Staatsstraße. Ein Lkw mit Auflieger war auf der Staatsstraße in Fahrtrichtung Eichelsdorf unterwegs, und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Kirchgasse nach rechts auf die Staatsstraße abbiegen. Dabei bog er in zu großem Radius ab, geriet dadurch auf die Spur des Lastwagens, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenprallten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Niemand wurde verletzt.