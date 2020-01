Großzügige Weihnachtsspende für die Tafel Burgkunstadt

Sven und Katja Dietel mit Hermann-Dietrich Streit als Abgesandte des Corps Saint Lazare International (CSLI) sowie Manfred Sünkel und Bernd Wenzel von der Soldaten- und Traditionskameradschaft (STK) Lettenreuth überbrachten eine überaus großzügige Weihnachtsspende für die Kunden der Tafel Burgkunstadt. Sie zählen zu den Spendern, die alljährlich eine Weihnachtsspende für die Tafelkunden bringen. Über 2000 Euro haben die Initiatoren gesammelt, um den Menschen vor Weihnachten eine Freude zu machen. Sven Dietel dankte allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des CSLI für die tolle Unterstützung der Weihnachtsaktion. Aufgrund der überaus großen Spendenbereitschaft der in Freundschaft verbundenen Kameraden der deutschen Sektion des Hospitalischen Ordens vom Heiligen Lazarus von Jerusalem konnte in diesem Jahr auch ein Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro an die Tafel Burgkunstadt überreicht werden. Dietel dankte auch der Soldaten- und Traditionskameradschaft Lettenreuth, die sich wieder an der Großspende beteiligt hat. In diesem Jahr haben Sven und Katja Dietel Süßigkeiten für alle Tafelkinder sowie Wurstwaren für die Lebensmitteltüten sortiert nach der Größe der Haushalte eingekauft und eingetütet. Diese Geschenke sind das Highlight bei der Weihnachtsausgabe der Burgkunstadter Tafel. Herbert Mayer, Vorsitzender der Tafel Burgkunstadt bedankte sich im Namen aller Tafelkunden.