Großziegenfelder meistern alle Aufgaben

Sehr erfolgreich verlief die Leistungsprüfung der Feuerwehr Großziegenfeld. Unter den strengen Augen der Schiedsrichter in Gestalt vonKreisbrandinspektor Thilo Kraus, Kreisbrandmeister Thomas Petterich (Burgkunstadt) und Roland Dauer (Weismain) durchgeführt wurden. Vier Frauen und 16 Männer in zwei Gruppen bescheinigte Thilo Kraus nach der Prüfung eine tadellose Leistung. Er hob besonders das gute Miteinander mit der Feuerwehr Arnstein hervor, bei der in der vorherigen Woche bereits zwei Kameraden aus Großziegenfeld die Leistungsprüfung mit abgelegt haben. Ebenfalls bedankte er sich bei der Stadt Weismain für die zur Verfügung gestellten Mittel und bei den beiden Kommandanten Hübner Frank und Betz Daniel für die gute Ausbildung ihrer Truppen.

Popp: Wir sind stolz auf euch

Bürgermeister Udo Dauer seitens der Stadt und Stadtrat Hans Popp zeigten sich ebenfalls beeindruckt von der Leistung der Frauen und Männer. Dauer bedankte sich für die ehrenamtlich geleisteten Stunden und sagte, dass die Großziegenfelder stolz auf ihre leistungsstarke Feuerwehr sein können. Sie sind es, die den Bürgern ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Er gab dazu noch einen kurzen Überblick über die zweite Stufe des Feuerwehrbedarfsplans, welcher sich aktuell in der Ausarbeitung befindet. Erster Kommandant Frank Hübner bedankte sich ebenfalls bei der Stadt, dem Schiedsrichterteam und insbesondere bei seiner Mannschaft für die gute Übungsbeteiligung und lud alle zu einem gemeinsamen Essen am Feuerwehrhaus ein. Hartmut Klamm