Großübung mit 400 Einsatzkräften

Unter dem Titel "Flinker Frischling 2018" sind am kommenden Samstag, 22. September, etwa 400 Personen mit 80 Fahrzeugen von Rettungskräften aus den verschiedensten Bereichen bei einer Übung unter der Leitung des Fachdienstes Gefahrenabwehr im Einsatz. Ziel ist die Entsendung einer Marschkolonne zur Hilfeleistung nach Bayern.

Länderübergreifend

Wegen dieser länderübergreifenden Großübung kann es am Samstag zwischen 8 und 15 Uhr auf der B 278, B 279 und B 284 im Bereich zwischen Thüringen und Wildflecken zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Mit dieser Veranstaltung sollen die einzelnen Arbeitsabläufe innerhalb des Führungsstabes und das Zusammenwirken verschiedener Aufgabenbereiche bei der Verlegung größerer Einsatzkontingente aus dem Landkreis Fulda in andere Landkreise, andere Bundesländer oder innerhalb der EU überprüft werden. Beteiligt sind Kräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerkes, des Roten Kreuzes, des Malteser-Hilfsdienstes und der Polizei.

Umfangreiche Planungen

Die Planung der Übung, an der etwa 25 Führungskräfte aus den Aufgabenbereichen des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie der Polizei und Bundeswehr beteiligt sind, läuft bereits. Am Samstag erfolgt dann der eigentliche Marsch der Einsatzkräfte.

Das Szenario der Übung ist ein angenommener Katastrophenfall (wie etwa Hochwasser) in Bayern und ein entsprechender Einsatzbefehl des Landes Hessen an den Landkreis Fulda, dort Hilfe zu leisten. Die voraussichtliche Einsatzdauer der Fuldaer Einsatzkräfte beträgt mindestens eine Woche. Der Fachdienst Gefahrenabwehr beim Landkreis Fulda hat dazu spezielle Vorgehensweisen in einem Einsatzplan erstellt, immerhin müssen 400 Personen und 80 Fahrzeuge als Kolonne zusammengestellt werden und zügig zum Ziel gelangen. Das erfordert ein hohes Maß an Organisation, hieß es in einer Mitteilung.

Große Marschkolonne

Die Planungen übernimmt der Führungsstab des Landkreises. Die große Marschkolonne soll einsatzfähig, geschlossen und geordnet im Hilfsgebiet, dem Truppenübungsplatz Wildflecken, ankommen. red