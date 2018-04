Großspende für das Hospiz

Der Förderverein "Ein Hospiz für Coburg" übergab jetzt eine weitere Spende von 20 000 Euro für das Caritas-Hospiz. Der Bau des Coburger Hospizes nähert sich seiner Vollendung. Am 22. Juni wird die offizielle Einweihung stattfinden, informierte Caritas-Geschäftsführer Richard Reich. Einen Tag später wird die Bevölkerung beim Tag der offenen Türe Gelegenheit haben, das Hospiz zu besichtigen.

Mit dem Bau sei man im Zeitplan und es müssten noch Feinarbeiten erledigt werden. Die Caritas habe bereits 30 Mitarbeiter eingestellt. Richard Reich lobte ausdrücklich die Stadt Coburg, die alle Auszahlungsanträge sehr zeitnah bearbeiten würde. "Es geht voran", so die Aussage vom Vorsitzenden des Fördervereins, Prof. Martin Alfrink, zum Baufortschritt.

Zwölf Jahre habe man um das Hospiz gekämpft und in wenigen Wochen werde es in Betrieb gehen. In kürzester Zeit habe sich neben dem Caritas-Seniorenheim St. Josef sehr viel getan, betonte Oberbürgermeister Norbert Tessmer.

Damit die "Gäste" im Hospiz von Anfang an gut betreut werden können, wurde Ende letzten Jahres die Hospizleiterin Simone Lahl eingestellt. Sie hatte die - aufgrund des Fachkräftemangels in der Pflege - nicht leichte Aufgabe, das Fachpersonal auszusuchen, beschäftigte sich mit der Ausstattung und Organisation des Hauses. Die Kosten für diese Stelle werden bis zur Eröffnung vom Verein "Ein Hospiz für Coburg" übernommen. Aus diesem Anlass erfolgte eine weitere Spendenübergabe in Höhe von 20 000 Euro an die Caritas.

Ohne Unterstützung durch Spenden könne kein Hospiz betrieben werden. Die Pflegekassen übernehmen nur anteilig die entstehenden Kosten. Die restlichen Kosten müssen vom Träger der Einrichtung aufgebracht werden. Der Verein ist hier natürlich weiter auf Spenden angewiesen: Spendenkonto bei der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, IBAN: DE20 7835 0000 0009 0450 55. des