Großmann verteidigt Titel beim TSV Ebersdorf

Bei den Tischtennis-Vereinsmeisterschaften des TSV Ebersdorf hat Abteilungsleiter Rene Großmann seinen im Vorjahr errungenen Titel in der Neuauflage des letztjährigen Finales gegen Andreas Zipfel verteidigt. Im Doppelwettbewerb trumpfte diesmal die Formation Peter Sorge/Markus Tröbs auf.

Die 13 Teilnehmer starteten in zwei Gruppen, wobei sich jeweils die beiden Bestplatzierten für die Finalspiele qualifizierten. In der ersten Gruppe deutete der spätere Sieger Großmann bereits seine bestechende Form an. Bei seinen sechs Siegen gab er lediglich einen unbedeutenden Satz (18:1) ab. Den zweiten Platz belegte Peter Sorge, der nur gegen Großmann das Nachsehen hatte (15:3 Sätze).

Zwar blieb in der zweiten Gruppe auch Andreas Zipfel in seinen fünf Begegnungen unbezwungen, jedoch musste er gegen den jungen Simon Fritz alles in die Waagschale werfen, um mit 3:2 die Oberhand zu behalten.

Da sich das Nachwuchstalent Fritz unerwartet gegen den erfahrenen Volkmar Reitz im Entscheidungssatz behauptet hatte, war das Duell zwischen Zipfel und Reitz entscheidend für den Einzug ins Halbfinale. Trotz der 2:1-Satzführung blieb Reitz noch auf der Strecke und verpasste so nach sechs Jahren in Folge als Dauer-Dritter diesmal den Sprung ins Halbfinale.

Hier gewannen Großmann gegen Fritz und Zipfel gegen Sorge jeweils mit 3:0. In der Partie um den dritten Rang hatte Simon Fritz so manche Probleme mit den gefährlichen Schnittbällen des Routiniers Peter Sorge. Nach drei Durchgängen musste er die Segel streichen. Nichts anbrennen ließ Großmann bei seinem 3:0-Endspielerfolg gegen Zipfel und sicherte sich so nach 2016, 2017 und 2019 zum vierten Mal innerhalb weniger Jahre den Vereinsmeistertitel.

Die weiteren Ränge wurden durch Platzierungsspiele ermittelt. Endergebnis: 1. Rene Großmann, 2. Andreas Zipfel, 3. Peter Sorge, 4. Simon Fritz, 5. Cedric Fröba, 6. Volkmar Reitz, 7. Günter Neubauer, 8. Friedrich Schlosser, 9. Markus Tröbs, 10. Thomas Bergner, 11. Kevin Scheidig, 12. Karl-Heinz Schlosser.

Sorge/Tröbs siegen im Doppel

In den vergangenen vier Jahren stand der Einzelgewinner Rene Großmann mit seinen Partnern im Doppel jeweils auf dem Podest ganz oben. Diesmal musste er sich zusammen mit Karl-Heinz Schlosser mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Dank eines 3:2-Satzerfolges im Endspiel gegen das Duo Zipfel/F. Schlosser ging diesmal der Doppelsieg an Peter Sorge und Markus Tröbs. Auf dem fünften Rang landete das Paar Fritz/Neubauer vor Fröba/Michael Zenetti. hf