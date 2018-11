Großkrippe wird 55 Jahre alt

Der Duft von Weihrauch liegt in der Luft. Sorgfältig gehüllt in schützende Tücher warten Maria, Josef, das Jesuskind und all die anderen Figuren im Keller des städtischen Gartenamtes auf ihren alljährlichen Auftritt in Bambergs bekanntester und traditionsreichster Großkrippe am Schönleinsplatz.

Bekannt unter anderem, weil die Großkrippe mit Figuren des berühmten Bildhauers Leitherer 1980 in Aachen beim Wettbewerb Europäischer Großkrippen unter Hunderten Mitbewerbern einen fantastischen 2. Platz belegt hat. Und traditionsreich, weil sie seit nunmehr 55 Jahren das weihnachtliche Bild unserer Stadt schmückt. In ihrer jetzigen Form wurde die Krippe erstmals 1963 aufgestellt. Seitdem ist sie fester und beliebter Bestandteil des Bamberger Krippenweges.

"Darauf sind wir sehr stolz. Wir freuen uns, diese Tradition pflegen und erhalten zu dürfen!", so Michael Gerencser, Stv. Leiter des Garten- und Friedhofsamtes der Stadt Bamberg, in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle. Und so bauen die Mitarbeiter des Gartenamtes ab kommendem Montag, 26. November, wieder mit viel Liebe und Hingabe die Weihnachtskrippe am Schönleinsplatz auf, damit sie pünktlich zum 1. Advent in weihnachtlichem Glanz erstrahlt.

Vier verschiedene Szenen

Insgesamt werden zwischen 30. November und 11. Januar vier verschiedene biblische Szenen dargestellt: die Verkündigung, die Herbergssuche, die Geburt Jesu und die Anbetung der Könige. red