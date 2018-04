Großkontrolle am Parkplatz Wolfshöhe

Am Donnerstag hat die Verkehrspolizeiinspektion Feucht am Parkplatz Wolfshöhe von 10 bis 15 Uhr eine Großkontrolle durchgeführt, die aus Sicht der Polizei sehr erfolgreich verlief. In dieser Zeit wurden insgesamt 77 Fahrzeuge mit 132 Personen kontrolliert. Es wurden mehrere Verstöße geahndet, unter anderem Urkundendelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Aufenthaltsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Kontrolltrupp untersagte einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt und behielt eine Sicherheitsleistung ein, da bei dem polnischen Staatsbürger seit einem Jahr ein rechtskräftiges einmonatiges Fahrverbot bestand. Bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern wurden kleine Mengen an Betäubungsmitteln gefunden. Ein anderer Autofahrer zeigte einen gefälschten internationalen Führerschein vor. Bei einem Beifahrer aus Albanien bestand eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Leipzig zur Festnahme wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zudem befanden sich im Handschuhfach eine gefälschte kroatische ID-Card und ein Führerschein mit Bild des Beifahrers, jedoch auf einen anderen Namen ausgestellt. pol