Großheirath finanziert Walkingstrecke mit

Der Turn- und Sportverein Rossach erhält eine Zuwendung in Höhe von 1524 Euro für eine Werbe- und Erklärtafel am Parkplatz für die neue Walkingstrecke. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Strecke und Parkplatz wurden in Eigenregie im Rahmen eines Schülerprojektes angelegt. Man sehe die Strecke vergleichbar mit einem neuen Wanderweg, für den die Gemeinde die Kosten der Ausschilderung trägt, hieß es im Gemeinderat zur Begründung des positiven Bescheids. lbö