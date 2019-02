Großheirath bereitet alles für sein neues Baugebiet "Mittelholz II" vor

Nach ausgiebiger Vorberatung und öffentlicher Auslegung ist der Bebauungsplan "Mittelholz II" in Rossach nun endlich auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat beschloss den Plan mitsamt den eingebrachten Änderungen als Satzung.

Christine Bardin vom Ingenieurbüro Koenig & Kühnel trug dem Gremium die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden sowie die dazu ausgearbeiteten Beschlussvorschläge vor, die sämtlich einstimmig abgesegnet wurden. Insgesamt wurden 20 Behörden angeschrieben, von denen 13 Rückantworten kamen. Von den sechs Nachbargemeinden gaben drei eine Antwort. Unter den zahlreichen Stellungnahmen ging es unter anderem auch um den Flächenverbrauch, es wurde empfohlen, die Grundstücke klein zu halten, da Grund und Boden nicht vermehrbar seien. Deswegen soll auf die Anlage von Gehwegen verzichtet werden. Ein wachsames Auge hatte man auf die Entwässerung des Gebietes. Da von den höher gelegenen Feldflächen große Wassermengen kommen könnten, soll das Regenrückhaltebecken großzügig dimensioniert werden und die abführenden Gräben und Rohrleitungen entsprechend ausgelegt werden.

Mit dem Baugebiet erwartet man eine Zunahme der Bevölkerungszahl von sechs bis zwölf Prozent in Rossach. Zum Gelingen der Integration in die dörflichen Strukturen sollen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Die Gemeinde hat es sich zum Ziel gesetzt, die Innenentwicklung der Altorte vorrangig voranzubringen, sodass man im gesamten Gemeindegebiet keine nennenswerten Leerstände hat. Die Gemeinde sieht sich mit ihrer vorhandenen Infrastruktur gut gerüstet für eine wachsende Bevölkerungszahl. Mit einem freien Klassenzimmer und dem Einbau einer weiteren Krippengruppe im Kindergarten sehe man sich für das Wachstum gerüstet, betonte Bürgermeister Udo Siegel.

Aufgrund der Lage und des Zugriff hat man "Mittelholz II" als neues Baugebiet ausgewählt. Ein Zusammenwachsen der Ortsteile Großheirath und Rossach sei nicht beabsichtigt, ansässige Betriebe seien für Erweiterungen vorgemerkt, stellte Siegel klar.

Zufahrten müssen offen sein

Weitere Festsetzungen betreffen gestalterische Aspekte im privaten Bereich und Höhe und Art der Einfriedungen. Es werden Zäune bis zu einer Höhe von 1,20 Metern oder Mauern bis zu 80 Zentimetern zugelassen. Der Bewuchs an den privaten Grundstücksgrenzen soll nicht in der Höhe reguliert werden, sonst müsste man ja nachmessen. Da die Straße nicht zugeparkt werden soll, muss jedes Grundstück mindestens zwei Stellplätze auf eigenem Grund vorweisen. Die Zufahrt vor den Garagen oder Carports muss mindestens fünf Meter Tiefe haben und offen gehalten werden, also ohne Tore oder Absperrketten versehen sein.

Für die Sicherheit der Schulkinder soll die Straße "Am Mittelholz" verkehrsberuhigter Bereich werden, die Hauptverkehrswege sollen über den Zilgendorfer Weg und die Kirchgasse geführt werden. Bei der Vergabe der Baugrundstücke habe man kein "Einheimischenmodell" nötig, erklärte das Gemeindeoberhaupt, es hätten bislang immer alle einheimischen Bauwerber bedient werden können. lbö