Großflächig blieben Kratzspuren am Benz

Ein 67-Jähriger parkte am Montagabend um 19.30 Uhr seinen Mercedes am rechten Fahrbahnrand der Ringstraße auf Höhe Hausnummer 25. Als er am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass sowohl die linke Fahrzeugseite als auch die Motorhaube von einem unbekannten Täter verkratzt worden waren. Es entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/9270.