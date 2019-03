Großes Stelldichein bei Jürgen Hollmann

Jürgen Hollmann, Ehrenvorsitzender der Mesnervereinigung der Erzdiözese Bamberg, feierte seinen 75. Geburtstag. Neben seinem Mesnerdienst in St. Heinrich in Bamberg, den er über 50 Jahre mit Liebe und Hingabe versah, bekleidete er viele ehrenamtliche Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb und außerhalb seiner Kirche. Die Mesnervereinigung der Erzdiözese Bamberg, der er über 35 Jahre vorstand, und die Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Mesnerverbände, deren Erster Vorsitzender er fast 15 Jahre war, konnten viel von seiner Erfahrung und von seinem Sachverstand profitieren. Es ist mitunter Hollmanns Verdienst, dass diese Institutionen zu Vorzeigeverbänden in den Kirche wurden.

Grund genug für seinen Bamberger Nachfolger, Diözesanvorsitzenden Thomas Werb, und dessen Vorstandskollegen, dem hochgeschätzten Geburtstagsjubilar mit ihrem Besuch die Ehre zu erweisen. Sie überbrachten Glückwünsche des Diözesanpräses Peter Wünsche und überreichten ihm ein gerahmtes Bild ihres Standespatrons, des hl. Bruders Konrad, die Mesnerkerze und einen Präsentkorb.

Sehr erfreut und sichtlich gerührt war Jürgen Hollmann auch über den Besuch verschiedener Diözesanvorstände und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Mesnerverbände (Arge). Sie kamen von weit her aus den Diözesen Rottenburg-Stuttgart, München-Freising, Würzburg und Regensburg und übermittelten u. a. Glückwünsche ihres Vorsitzenden Klaus Probst und des Geistlichen Beirats der Arge, Pfarrer Ernst Haas. Sie dankten dem Geburtstagsjubilar für alle seine Verdienste in der Arge.

Jürgen Hollmann war überwältigt von dem großen Zusammengehörigkeitsgefühl, das in diesem Berufsstand noch besteht, und lud alle alle seine Gratulanten zur Geburtstagsfeier in einen Bamberger Brauereigasthof ein. Bernhard Kuhn