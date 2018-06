Großes Spiel in Neubrunn

gg/mis





Als "Spiel des Jahres" präsentiert der FC Neubrunn am heutigen Dienstag um 18 Uhr auf seinem Sportgelände das Freundschaftsspiel zwischen den Fußballern des FC Würzburger Kickers und der SpVgg Bayreuth. Sowohl der Drittligist aus Unterfranken als auch der Regionalligist aus Oberfranken befinden sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf die kommende Saison und kommen gern zur Formüberprüfung zum FCN. Nach Aussage ihres Trainers Michael Schiele sehen sich die Kickers nicht als einen Aufstiegsanwärter an: "Von solchen Einschätzungen halte ich nicht viel." Es mache wenig Sinn, einen Tabellenplatz als Ziel zu nennen. Schiele sagt aber auch: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Mannschaften mit einem deutlichen Vorsprung vorneweg marschieren." Josef "Joe" Albersinger hat das Sagen bei den Bayreuthern. Der Trainer der SpVgg will sich mit seinem Team "festigen und in drei Jahren oben mitspielen".Beide Teams überzeugten in der ersten Halbzeit nicht, und so ging es mit einem 0:0 in die Kabine. Nach der Pause ging der unterfränkische Ost-Bezirksligist DJK Dampfach durch einen Elfmeter von Wagner in der 58. Min. in Führung. Das war der Wendepunkt in der Partie. Fazliu erhöhte in der 60. Min. auf 0:2. Jilke gelang in der 68. Min. mit dem 0:3 die Vorentscheidung. Jilke sorgte in der 79. Min. auch für den 0:4-Endstand beim Absteiger aus der Bezirksliga Unterfranken West , was dem Spielverlauf nach vollauf entsprach.SG Üchtelhausen - TV Königsberg 3:1Tore für Üchtelhausen: 1:0, 2:0 Weiß (5., 12./Elfmeter), 3:0 Torun (35.); Tor für Königsberg: 3:1 Kolb (77.)TSV Limbach - TSV Westheim 1:7Tor für Limbach: 1:7 Fösel (70.); Tore für Westheim: 0:1, 0:3, 0:4 Persch (17., 29., 34.), 0:2 Dusel (21.), 0:5 Scholl (44.), 0:6 Babel (57.), 0:7 Langer (66.)TSV Burgpreppach - FC Frickendorf 5:0Tore: F. Busch (2 per Elfmeter), Eigentor, M. Busch, O. Schmitt 5:0SV Hafenpreppach -SG Lendershausen/Ostheim 0:2