Großes Lob für Gymnasium

Das Regiomontanus-Gymnasium (RMG) Haßfurt hat als eine von zwölf Schulen an dem bundesweiten Pilotprojekt "Nachhaltigkeitsberichte für Schulen" teilgenommen und den Bericht "Nachhaltigkeit am RMG - modern, sozial, innovativ, global" vorgelegt. Besonders war dabei, wie das Gymnasium schilderte, dass der Bericht von Schülern eines P-Seminars unter Leitung von Marco Hartmann geschrieben wurde. Dabei erhielt die Gruppe Unterstützung von Martin Hellwig (Institut für Nachhaltigkeitsbildung). Und die Schule war erfolgreich.

Bei der Analyse des Gebäudes durch Gespräche mit dem Schulzweckverband, der Schulleitung, den Architekten des Umbaus und anderen Akteuren der Schulfamilie, aber auch durch detaillierte Erfassung des Schullebens konnte das P-Seminar den Nachhaltigkeitsgedanken in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Sozialleben herausarbeiten. Die Erkenntnisse der Untersuchungen wurden zusammengefasst und systematisiert. "So konnte man einen detaillierten Bericht erhalten, der aufzeigt, wie nachhaltig das RMG Haßfurt ist", teilte die Schule weiterhin mit.

Expertenlob

Nach Abschluss der Untersuchung lobte Martin Hellwig die nachhaltigen Strukturen an der Schule: "Das RMG arbeitet in vielerlei Hinsicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Die nachhaltige Sanierung der Schule, das soziale Engagement, das interkulturelle Lernen im Rahmen von Fahrten und Partnerschaften, nachhaltigkeitsbezogene Projektseminare wie der Schulgartenbau sind hier exemplarisch zu nennen. In diesen Bereichen ist am RMG Haßfurt im Vergleich eine sehr gute Entwicklung erkennbar." Gerade die Vielfalt der verschiedenen Projekte, Wahlfächer, Seminare oder Fahrten ist als beeindruckend dargestellt worden. Als Beispiele werden die Schülerfirma "S-Crew", die Schülerlotsen, die Tutoren, die Streitschlichter, die Schulsanitäter, die Projektgruppen Robotik und "Jugend forscht" genannt.

Perspektiven und Vielfalt

Weiterhin besteht am RMG Haßfurt das Ziel, weitere Projekte einzubinden und weitere schulische Mitstreiter für den Prozess der Nachhaltigkeitsentwicklung zu gewinnen. "Die innovative, offene und freundliche Atmosphäre an der Schule erleichtert diese Prozesse ungemein, da unter anderem der respektvolle Umgang mit der Perspektivenvielfalt einer nachhaltigen Entwicklung gefördert werden soll", so Hellwig.

Die Bestrebungen am RMG wurden vom Unesco-Weltaktionsprogramm ausgezeichnet: Die Unesco-Jury hat den Angaben zufolge "das starke Engagement" für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) anerkannt, denn das Gymnasium Haßfurt "leistet einen wichtigen Beitrag zur Verankerung von BNE in Deutschland". red