Am Montagmorgen kurz vor 2 Uhr gelangte ein Unbekannter über die Feuertreppe auf das Dach der Caritas-Einrichtung in der Oberen Königstraße. Dort übersprühte er zunächst eine Videokamera mit schwarzer Farbe, bevor er das Dach bestieg und an der Balustrade ein etwa drei mal acht Meter großes Graffito anbrachte. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Täterhinweise nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. pol