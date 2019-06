Großes Familientreffen zu Ehren von Bischof Dietz

Ganz im Zeichen eines großen Verwandtschaftstreffens stand Birkach, als die Familien Anni Fleischmann, Konrad Dietz und Bernhard Dietz - wie seit 50 Jahren alle fünf Jahre - zum Dietzentreffen eingeladen hatten. 240 "Dietzen" aus Schweden, Holland, Österreich und allen Ecken Deutschlands waren zur kleinen Zeltstadt auf dem Birkacher Sportplatz gekommen.

Ein weiterer Anlass für das Treffen war der 140. Geburtstag von Bischof Johannes Baptist Dietz, fünftes der acht Kinder der Gründerfamilie. Eigens für die Veranstaltung hatte man ein Dokumentationszelt eingerichtet, wo der 17 Meter lange Stammbaum seit 1870 eingesehen werden konnte.

Tags darauf fand der Festgottesdienst statt, den der weit gereiste Jesuitenpater Klaus P. Dietz (Großneffe von Bischof Dietz und ehemaliger Pfarrer der größten Pfarrei Schwedens St. Eugenia und Dekan von Stockholm) zelebrierte.

Ein weiterer Höhepunkt war eine Präsentation über das Leben von Bischof Johannes B. Dietz von Annegrete Müller und Bernhard Dietz. Annegrete Müller beschrieb die schwere Kindheit von Bischof Dietz, der 1879 als fünftes von acht Kindern der Bauersfamilie Johann und Barbara Dietz geboren wurde. Als er elf war, starb sein Vater, drei Jahre später die Mutter. Von seiner älteren Schwester großgezogen, nahm sein Leben fernab vom Elternhaus seinen Lauf.

Nach dem Abitur, das er mit Auszeichnung abschloss, ging er zum Theologiestudium auf das Germanicum nach Rom, wo er sein Studium mit dem Doktor der Philosophie und später mit dem Doktor der Theologie abschloss. Im Jahre 1912 wurde er Regens des Bamberger Priesterseminares. Im Jahre 1936 wurde er von Papst Pius XI. zum Koadjutor des Bistums Fulda ernannt und im Jahre 1939 übernahm er das Bischofsamt. In mutigen Predigten stellte er sich gegen das Naziregime. Sein Einfluss im Widerstand war enorm. Nach dem Krieg wurde sein Bistum durch den eisernen Vorhang geteilt.

Er war Müller zufolge ein Bischof, zu dem man mit Verehrung aufschaute, der nicht nur das Vordergründige sah, sondern in Zusammenhängen dachte. Im Jahre 1953 verlieh ihm der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Bischof Dietz ist Ehrenbürger in Birkach, auch die Straße an seinem Geburtshaus ist nach ihm benannt. red