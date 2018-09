Großes Familienspielfest auf der Jahnwiese

"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch", sagte Erich Kästner einmal und drückte damit gut aus, was dem Bamberger Spielmobil so wichtig ist: Spielen, ob Groß oder Klein, damit man seine Sorgen vergessen kann und in eine Welt abtaucht, in der man nichts machen muss, außer Spielen. Dafür veranstaltet das Spielmobil das Familienspielfest auf der Jahnwiese.

Viele spannende Aktionen sind dort laut Veranstalter am morgigen Sonntag zu erwarten, die sich dafür Hilfe von vielen verschiedenen Organisationen und Verbänden - unter anderem der Verein Iso, das Deutsche Kinderhilfswerk, Ukahuna Bamberg und Kinderschutzbund, geholt haben. Das große Familienspielfest findet von 14 bis 18 Uhr statt. Zum Beispiel bietet die mobile Ukulele-Schule Ukahuna ab 14 Uhr 20-minütige Workshops an, während die Line-Dance-Gruppe Peirons von 16 bis 17 Uhr mit den Besuchern das Tanzbein schwingt. Dazu kommen Korbflechten, Bogenschießen, eine Chill-out-Lounge, ein Hüpfhaus, Dosenwerfen und vieles mehr. Auch für Essen und Trinken ist mit familienfreundlichen Preisen gesorgt, so die Ankündigung - und der Eintritt ist frei. red