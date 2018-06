Großes Fahrzeug bleibt an Mauer hängen

pol



Schaden verursacht und geflüchtet: In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag fuhr ein vermutlich größeres Fahrzeug in der Höhstraße in Hassenberg und bog an der Einmündung zur Lindenallee nach links ab. Hierbei beschädigte das Fahrzeug eine Steinmauer, den dazugehörigen Gartenzaun und den Pfosten eines Lichtmastes, so dass ein Schaden von circa 350 Euro entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neustadt entgegen.