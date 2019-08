Großes Brühtrogrennen in Nankendorf

Am Sonntag, 11. August, ab 14 Uhr heißt es beim inzwischen 27. Internationalen Brühtrogrennen auf der Wiesent in Nankendorf (Kreis Bayreuth) wieder "Wiesentrenner" gegen "Schmierbachflitzer". Das Spektakel, das die Freiwillige Feuerwehr Nankendorf veranstaltet, ist seit 1989 ein Zuschauermagnet. Viele Gäste aus Nah und Fern werden die Brühtrogkapitäne am Ufer anfeuern, wenn sie mit ihren wackeligen Brühtrögen, in denen früher die Schweine nach dem Schlachten gebrüht wurden, über die Wiesent schippern. red