Großer, teurer Traktor ist weg

Zu übersehen war das Diebesgut nicht, aber die Täter nutzten die Dunkelheit in der Nacht zum Mittwoch, um ihr Werk auszuführen. Einen Traktor des Herstellers "John Deere" mit den Kennzeichen "CO-JD 6910" entwendeten Unbekannte von einem landwirtschaftlichen Anwesen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochfrüh gegen 7.15 Uhr suchten die Diebe das landwirtschaftliche Anwesen in der Bergstraße auf und drangen in eine Halle ein. Daraus entwendeten sie die über 19 Jahre alte, grüngelb lackierte Zugmaschine im Zeitwert von geschätzten 40 000 Euro, an der die Kennzeichen "CO-JD 6910" angebracht waren. Die Diebe entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Die Coburger Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. red