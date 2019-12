Großer Skibasar in der blauen Schule

Am Samstag, 7. Dezember, findet von 9 bis 11 Uhr der große Skibasar der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule und der Graf-Stauffenberg-Realschule in der Kloster-Langheim-Straße 11 statt. Alle Freunde des Wintersports können an diesem Samstag in der Pausenhalle der Graf-Stauffenberg-Schulen Ski- und Snowboardausrüstungen erwerben, verkaufen, tauschen oder auch verleihen. Es ist dabei jedem selbst überlassen, die Preise für Wintersportartikel auszuhandeln oder zu bestimmen. red