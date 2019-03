Großer Schritt für FCE-U15

Mit dem 1:0-Sieg über den FSV Erlangen-Bruck sicherte sich der FC Eintracht Bamberg drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga der Fußball-C-Junioren. Die Partie der DJK Don Bosco Bamberg bei Kickers Würzburg ist ausgefallen. FC Eintracht Bamberg - FSV Erlangen-Bruck 1:0

Durch den Sieg hat das Team von Philipp Lautenschläger einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Gastgeber legten gut los: Nachdem Sebastian Herold die frühe Führung verpasste, drückte Damian Warter kurz darauf eine Hereingabe von Dennis Lüke im Nachschuss über die Linie (8.). Zehn Minuten später hätte Nico Baumgartl auf 2:0 stellen können, scheiterte aus der Nahdistanz allerdings am stark parierenden FSV-Keeper Felix Ryssel. Bruck brauchte rund 20 Minuten, um ins Spiel zu finden, besaß vor der Pause aber gleich zwei Ausgleichschancen. Doch weder Nikolaos Zygas (25., Lucas Rebhan hält) noch Michael Monat (32., am langen Pfosten einen Schritt zu langsam) trafen ins Schwarze. Der Schlussabschnitt gestaltete sich sehr zäh, die Hausherren konzentrierten sich auf konsequente Abwehrarbeit, während sich die Mittelfranken trotz optischen Übergewichts kaum Gelegenheiten erspielten. Da der FCE etwaige Konterchancen ebenfalls nicht sauber ausspielte, blieb es beim 1:0 für die Bamberger. "Das war ein ganz wichtiger Sieg. Wir haben es in der Anfangsphase verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Als Bruck stärker wurde hätten wir uns über den Ausgleich nicht beschweren dürfen. Unsere Defensive stand sehr gut, großes Lob an unsere Innenverteidigung", bilanzierte Coach Lautenschläger. kow