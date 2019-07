Großer Nachwuchstag beim SV Hofheim

Anlässlich des 100. Jubiläums des SV Hofheim und des zehnjährigen Bestehens der JFG Hofheimer Land bestreiten die beiden Vereine gemeinsam einen Juniorenfußballtag. Insgesamt 30 Juniorenteams in den Altersklassen U7, U9, U11 und U13 spielen am Sonntag auf dem Hofheimer Sportgelände ihre Sieger aus.

Los geht es um 10 Uhr. Dann treten parallel auf zwei Spielfeldern die Kleinsten, die U7, und die U13-Junioren an. Bei diesen beiden Turnieren sind jeweils sieben Teams am Start. Siegerehrung ist gegen 13.30 Uhr.

Ab 14.15 Uhr gehen Teams der U9 und der U11 an den Start. Das größte Teilnehmerfeld mit neun Mannschaften hält das U9-Turnier parat. Hier werden in drei Vorrundengruppen und anschließend in der Endrunde die Platzierungen ausgespielt. Die U11 spielt, wie auch die U7 und U13 am Vormittag, mit sieben Teilnehmern, im Modus Jeder gegen Jeden. Ende bei beiden Wettbewerben ist jeweils gegen 17.45 Uhr. red

Die Teilnehmer

U7 (7 Teams): SG Birnfeld, TSV Aubstadt, SG Reichmannshausen, TSV Bad Königshofen, SG Sulzdorf/Bundorf/Ermershausen, SV HofheimI und II U9 (9 Teams): SG Birnfeld, SG Ermershausen, FC Neubrunn, TSV Bergrheinfeld, FC Sand, TV Haßfurt II, SG Kleinmünster, SV Hofheim I und II U11 (7 Teams): TV Königsberg, VfB Humprechtshausen, FC Sand, TSV Bad Königshofen, SG Augsfeld SG Stadtlauringen, SV Hofheim

U13 (7 Teams): SG Nassach, JFG Oberer Haßgau, VfR Kirchlauter, SG Üchtelhausen, SV Heilgersdorf, JFG Hofheimer Land I und II