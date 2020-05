Großer Kürbis erfordert großes Werkzeug

Es geht wieder los für die Hobbygärtner: Die Eisheiligen sind fast überstanden und die frostempfindlichen Sorten dürfen jetzt raus in den Garten. Der Obst- und Gartenbauverein Stublang hat heuer eine neue Idee. Anstelle eines Wettbewerbes nur für Kinder sind in diesem Jahr alle Stublanger eingeladen, die Beere (botanisch ist sie jedenfalls eine) mit dem nussigen Geschmack und der essbaren Schale (hier: die Sorte Hokkaido) anzubauen. Zweite Vorsitzende Claudia Römert hat an alle Haushalte im Ort Samenpäckchen verteilt. Rund 40 waren es, mit je mehr als fünf Samen, die nun in zwei bis drei Zentimeter Tiefe in den Gartenboden dürfen, vorzugsweise an einem sonnigen,windgeschützten Platz. Nährstoffreicher Boden und regelmäßiges Gießen verhelfen zu üppigem Ertrag. Ob die Gärtner (im Bild Stephan Wachter) den Kürbis nach der Ernte verarbeiten und verspeisen oder zum fantasievollen Schnitzen nehmen, bleibt ihnen natürlich selbst überlassen. Foto: Monika Schütz